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Mehteran Birliği ilk kez yürüdüğü İspanya'da herkesi etkiledi | Video

Mehteran Birliği ilk kez yürüdüğü İspanya'da herkesi etkiledi | Video
05.02.2020 | 11:12

İspanya'nın güneydoğusundaki Sax kasabasında her yıl şubat ayının ilk 5 gününde, "Moros y Cristianos" (Müslüman Araplar ve Hristiyanlar) adıyla düzenlenen festivalde bu yıl Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği de yürüdü.

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