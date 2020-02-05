Mehteran Birliği ilk kez yürüdüğü İspanya'da herkesi etkiledi | Video

İspanya'nın güneydoğusundaki Sax kasabasında her yıl şubat ayının ilk 5 gününde, "Moros y Cristianos" (Müslüman Araplar ve Hristiyanlar) adıyla düzenlenen festivalde bu yıl Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği de yürüdü.