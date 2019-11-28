Mevlüt Çavuşoğlu: Kürtlerin esas düşmanı PKK'dır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, "PKK’nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasını onaylamıyoruz ve buna karşıyız." açıklamasında bulundu.