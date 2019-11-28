Web TV Dünya Mevlüt Çavuşoğlu: Kürtlerin esas düşmanı PKK'dır

Mevlüt Çavuşoğlu: Kürtlerin esas düşmanı PKK'dır

28.11.2019 | 15:14

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, "PKK’nın Sincar ve Irak'ın diğer bölgelerinde bulunmasını onaylamıyoruz ve buna karşıyız." açıklamasında bulundu.

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