Mısır polisi Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenledi
Darbeci Sisi’nin polisleri Mısır’ın başkenti Kahire’deki Anadolu Ajansı ofisine baskın düzenledi. Ofisteki biri Türk vatandaşı 4 çalışan gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürüldü.
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