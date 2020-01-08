Mogadişu'da patlama: 4 ölü, 15 yaralı
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 4 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre saldırı, başkanlık sarayı ve parlamento yakınındaki bir kavşakta bombalı araçla düzenlendi. Patlamada aralarında parlamento binasına giriş için kontrol noktasında sıra bekleyenlerin de bulunduğu 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi ve ambulans sevk edilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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