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Moskova'daki kritik toplantı az önce başladı

13.01.2020 | 12:10

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rus mevkidaşları ile Libya konulu toplantısı başladı.

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