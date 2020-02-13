Motosikletli, polisi yerde sürükledi!
Hindistan'da motosikletli bir sürücü polisi 500 metre yerde sürükledi.Kimliği belirlenen sürücü tutuklandı.
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