NATO'dan Londra Bildirgesi
SETA Brüksel Koordinatörü Enes Bayraklı, İngiltere'nin başkenti Londra'daki NATO Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde açıklanan maddeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
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