New York'ta helikopter nehre düştü! O anlar kamerada

ABD'nin New York kentinde bir helikopter Hudson Nehri'ne düştü. Helikopterin nehre düştüğü anlar amatör kameralarca kaydedildi. Olay New York şehrinin 5 ana bölgesinden biri olan Manhattan'da meydan geldi. İtfaiye yetkilileri Bell 206 tipi helikopterin yerel saatle 14 30?da nehire düştüğünü, 35 yaşındaki pilotun sağ olarak kurtarıldığını duyurdu.
New York Polis Departmanı, helikopterin Manhattan'ın batı yakasındaki bir piste iniş yapmak isterken, nehre düştüğünü ; kazanın nedeninin araştırıldığını duyurdu.