Ölümcül virüs hızla yayılıyor! Salgını bilen doktora da virüs bulaştı | Video
SARS salgını 2003 yılında Çin'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olmuştu. Şimdi ise corona virüsün öldürdüğü insan sayısı SARS'ı geçmiş durumda. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs için önlemler alınmaya devam edilirken konuya yönelik araştırmalar da hız kazandı. Bu virüsü ilk olarak fark eden doktor Li Wenliang'ın hikayesini duyanlar ise inanamıyor. Merkez üssü Wuhan'da çalışan doktor Li, mesajında, arkadaşlarına sevdiklerini özel olarak uyarmalarını istedi. Mesaj ilk olarak eğlenceli şekilde değerlendirilse de polis, söylenti yayma suçu ile doktoru karşı karşıya bıraktı. Salgının ilk haftalarında bunu yaşayan tek sağlıkçı ise o değildi.
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