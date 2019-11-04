Önünden geçtiği evin garajında kalan kadın kamerada
Brezilya'da sıra dışı bir olay yaşandı. Bir kadın sokakta yürürken bir anda kendini önünden geçtiği evin garajında buldu.
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