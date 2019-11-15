Otomobilin çarptığı tır köprüden uçtu
Kaza Başkent Lübyan'ın tünel çıkışında meydana geldi. Viraja hızla giren otomobil kontrolden çıkarak sağ taraftaki tırın önüne kırdı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklendi. Ardından 20 metre yükseklikten aşağı düştü. Kaza anı kameralara böyle yansıdı.
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