Oyun bağımlısı genç bilgisayar başında öldü
Tayland'da 17 yaşındaki bir çocuk gece boyunca bilgisayar başında oyun oynadı. Sabah saatlerinde gencin odasına giren babası, oğlunu bilgisayar başında ölü olarak buldu.Tayland'da Piyawat Harikun dersleri iyi olmasına rağmen bilgisayar oynamak için okulu bırakmıştı. Oyun bağımlısı Piyawat, okulu bıraktıktan sonra da tüm gece bilgisayar başından kalkmamaya başladı. Ailesi onu bu bağımlılığından kurtarmak istese de başarısız olmuştu. Geçtiğimiz gün ise 17 yaşındaki çocuktan üzücü haber geldi. Sabah saatlerinde Piyawat'ın odasına giren babası, oğlunu bilgisayar başında ölü olarak buldu.Yapılan ilk incelemelere dayanarak Piyawat'ın saatlerce bilgisayar başında durduğu ve buna bağlı olarak felç geçirdiği tahmin ediliyor.
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