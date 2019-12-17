Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref idama mahkum edildi!
Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref vatana ihanet suçlamasıyla idama mahkum edildi! 1999 yılında darbeyle göreve gelen Pervez Müşerref, 2008 yılında iktidarı kaybetmişti.
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