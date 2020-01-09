Papa Francis rahibenin öpücük isteğini kırmadı
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, dünkü haftalık ayini öncesinde kalabalığı selamlarken bir rahibe kendisinden öpücük istedi. Francis’e yaklaşan rahibe, “Bir öpücük Papa!” diye bağırdı. Bu isteğe yanıt veren Papa, “Isırırsın! Sana bir öpücük veririm ama sakin duracaksın. Isırmak yok! Isırmayacağına söz veriyor musun?” ifadelerini kullandı. Rahibenin söz verircesine başını sallaması üzerine Papa, onu yanağından öptü.
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