Paris'te eylemciler yeni yıla araçları kundaklayarak girdi!
Tüm dünya yeni yıla büyük bir coşku ile girerken Fransa’da aylardır devam eden gösteriler yılbaşı gecesinde de devam etti. Macron karşıtı eylemciler sokaklardaki arabaları kundakladılar.
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