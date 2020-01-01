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Paris'te eylemciler yeni yıla araçları kundaklayarak girdi!

01.01.2020 | 11:43

Tüm dünya yeni yıla büyük bir coşku ile girerken Fransa’da aylardır devam eden gösteriler yılbaşı gecesinde de devam etti. Macron karşıtı eylemciler sokaklardaki arabaları kundakladılar.

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