PKK'dan okul ve camiye füzeli saldırı! | Video
Terör örgütü PKK\ YPG masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. Terör örgütünün hedefinde bu kez çocuklar vardı. Afrin ilçe merkezinde bulunan iki okul ve bir camiye füzelerle saldırılar düzenlendi. Bu anlar saldırıdan kısa süre sonra kayda geçti.
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