Rejimin İdlib saldırısını uzmanlar değerlendirdi

Rejim güçlerinin İdlib’de düzenlediği saldırı sonucu 6 askerimiz şehit oldu. İdlib’de bundan sonra yaşanması muhtemel süreci, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkan Yardımcısı Erol Başaran Bural ve Ufuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ergenekon Savrun A Haber’e değerlendirdi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ BUNUN DA ÜSTESİNDEN GELECEKTİR"

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkan Yardımcısı Erol Başaran Bural sürece ilişkin şunları kaydetti: "Geçtiğimiz seneden bu yana kadar sadece 1500 sivil hayatını kaybetti. Burada büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Bunu da uluslararası toplum bir türlü sonlandıramıyor ve bu duruma sürekli sessiz kalıyor. Son gelinen aşamada da Suriye rejim ordusunun ve Rusya'nın hava desteğiyle ilerlemesi ile şehit olan askerlerimizin olmasıyla sonuçlandı. Bundan sonra bizi daha kırılgan bir dönem bekliyor. Türkiye sükunetini koruyarak bunun üstesinden gelecektir." dedi.

Ufuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ergenekon Savrun ise Rusya Savunma Bakanı açıklamasına yönelik şu açıklamalarda bulundu: "Kuzey Irak'tan başlayan ve bugün Suriye'nin parçalanmasına doğru giden bir ortam yaratılıyor ve burada terör devleti kurulmak isteniyor. Burada Türkiye'ye bir mesaj var, Türkiye yalnızlaştırılmak isteniyor ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyüktür ve güçlüdür, bunun da üstesinden de gelecektir." ifadesinde bulundu.