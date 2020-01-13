Web TV Dünya Rus ajansı: Libya ateşkesinde taraflar anlaştı

Rus ajansı: Libya ateşkesinde taraflar anlaştı

13.01.2020 | 20:17

Rus haber ajansının geçtiği son dakika bilgisine göre Serrac ve Hafter, taraflar önkoşulsuz ve süresiz ateşkeste anlaştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta, Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da ateşkes için taslak bir metin ortaya çıkardıklarını, metni Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın imzaladığını, Hafter tarafının ise yarın sabaha kadar süre istediğini bildirdi.

Çavuşoğlu, Libya'da barış ve istikrarı sağlama çabaları kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşmelerden sonra Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile açıklama yaptı.

Libya'da BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter arasında ateşkes imzalanması konusundaki çabalarından ve bugünkü toplantılara ev sahipliğinden ötürü Rusya'ya teşekkürlerini ileten Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8 Ocak'ta yaptıkları çağrı doğrultusunda Libya'daki taraflar arasında bir ateşkes imzalanması için Rus heyetiyle gün boyu çalıştıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, "Neticede muhtemel bir ateşkesin modelitelerini içeren bir taslak metin ortaya çıkardık. Bu metin üzerinde özellikle Hafter tarafından gelen değişiklik önerilerini de uzlaşı anlayışıyla dikkate aldık." dedi.


HAFTER YARIN SABAHA KADAR SÜRE İSTEDİ
Nihai hale geldikten sonra Serrac ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'nin metni imzalayarak Türk tarafına teslim ettiğini bildiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Hafter tarafı ise yarın sabaha kadar, Rus dostlarımızın bize söylediğine göre, süre istediler. Yarın sabah Hafter tarafı da bu metni imzalarsa daha önce girişimimiz ve iki başkanın çağrısı sonucunda sözlü olarak ateşkese uyacaklarını ilan eden Serrac ve Hafter tarafı yazılı bir şekilde bu taahhüdünü yerine getireceklerdir. Ondan sonra ateşkesin devamı ve siyasi sürecin hızlanması, Berlin ve BM çabaları dahil, neticeye ulaşılması için biz Rusya ile çalışmaya devam edeceğiz."

Çavuşoğlu, metni imzalayan Serrac ve Mişri'ye teşekkürlerini iletti.

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