Web TV Dünya Rus blogger, şov için cipini helikopterden attırdı

Rus blogger, şov için cipini helikopterden attırdı

25.12.2019 | 11:51

Rusya'da Igor Moroz adlı bir blogger, iki yıl para biriktirerek aldığı cipini artık sıkıldığını öne sürerek helikopterle metrelerce yükseğe çıkarttırıp, aşağı bıraktırdı. Yere çakılan araç hurdaya döndü.

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