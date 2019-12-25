Rus blogger, şov için cipini helikopterden attırdı
Rusya'da Igor Moroz adlı bir blogger, iki yıl para biriktirerek aldığı cipini artık sıkıldığını öne sürerek helikopterle metrelerce yükseğe çıkarttırıp, aşağı bıraktırdı. Yere çakılan araç hurdaya döndü.
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