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Rus savaş uçağının düşme anının görüntüleri ortaya çıktı

Rusya’da 5 gün önce inişte kaza yapan Tu-22M3 bombardıman uçağının düşme anının görüntüleri ortaya çıktı.

Rusya'nın kuzeybatısında bulunan Murmansk bölgesinde uçuş görevini tamamladıktan sonra piste iniş sırasında düşen Tu-22M3 tipi Rus bombardıman uçağında bulunan 3 askeri personelden 2'si yaşamını yitirmiş, bir asker ise ağır yaralı olarak kurtarılmıştı. Uçağın düşme anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde piste sert iniş gerçekleştiren uçağın gövdeden ikiye ayrıldığı ve alev aldığı görülüyor.
Yaşanan kazadan sonra Rusya Savunma Bakanlığı ikinci bir emre kadar Rusya'da süpersonik uçakların uçuşunu durmuştu.
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Rus savaş uçağının düşme anının görüntüleri ortaya çıktı
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