Rus savaş uçakları İdlib'e saldırdı: 2 ölü, 5 yaralı
Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'in Binniş ilçesine düzenlediği saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti, 5 sivil de yaralandıRusya'ya ait savaş uçakları İdlib'in Binniş ilçesine 6 hava saldırısı düzenledi. Sivil savunma yetkilileri, saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 5 sivilin yaralandığını açıkladı. Yaralılar arasında bir kadın ve bir çocuğun olduğu kaydedildi. Sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
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