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Rus yolcu uçağının kuyruğu piste çarptı, o anlar kamerada | Video

Rus yolcu uçağının kuyruğu piste çarptı, o anlar kamerada | Video
09.02.2020 | 15:25

Rusya'da 94 kişiyi taşıyan yolcu uçağı iniş sırasında piste tutunamayınca, uçağın kuyruk kısmı piste çarptı. O anlar bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.

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