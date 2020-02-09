Rus yolcu uçağının kuyruğu piste çarptı, o anlar kamerada | Video
Rusya'da 94 kişiyi taşıyan yolcu uçağı iniş sırasında piste tutunamayınca, uçağın kuyruk kısmı piste çarptı. O anlar bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.
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