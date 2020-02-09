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Rus yolcu uçağının kuyruğu piste çarptı, o anlar kamerada | Video

Rus yolcu uçağının kuyruğu piste çarptı, o anlar kamerada | Video
09.02.2020 | 18:13

Rusya'da 94 kişiyi taşıyan yolcu uçağı iniş sırasında piste tutunamayınca, uçağın kuyruk kısmı piste çarptı. O anlar bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'dan havalanarak Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyeti'nin Usinsk şehrindeki Usinsk Uluslararası Havaalanı'na ulaşan ve 94 kişiyi taşıyan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, facianın eşiğinden döndü. İniş sırasında buz tutan piste temas eden uçağın kontrolü bir anda kayboldu. Pilotlar tarafından uçağın parçalanmaması için yoğun çaba harcanırken, uçağın kuyruk kısmı piste çarptı. Uçakta bulunan yolcular büyük panik yaşarken, uçak bir süre sonra pist kenarında manevra yapılarak durabildi. Yaşanan kazanın ardından acil tahliye kapıları açıldı. Uçağın arka kısmı tamamen yere değerken, havaalanı acil durum ekipleri hemen kazaya müdahale etti.

Uçaktaki 94 kişi kendi imkanlarıyla uçağın kanat bölümlerinden atlayarak dışarı çıktı. Yaşanan kazada kimsenin yaralanmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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