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Rusya'da fabrikanın çatısı çöktü, 3 işçi öldü! Dehşet anları kamerada...

Rusya'da bir fabrikada çatı çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi de yaralandı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay Dzerjinski şehrinde yaşandı. İşçilerin fabrika içinde çalışma yaptığı sırada, çatı aniden çöktü. Çatının çökmesi sonrası kaçma fırsatı bulamayan 3 işçinin öldüğü; 4'ünün ise yaralandığı belirtildi.


Toplamda 116 kişinin etkilendiği ve 35 adet ekipmanın hasar gördüğü kazayla ilgili yapılan incelemelerde, çatının onarıldığı sırada çöktüğüne işaret edildi. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, "Onarım sırasında çatının çökmesi 'Onarım ve inşaat sırasında güvenliğin ihmal' edildiğinin bir göstergesidir" denildi.

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Rusya'da fabrikanın çatısı çöktü, 3 işçi öldü! Dehşet anları kamerada...
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