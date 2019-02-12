Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Rusya'da yolcular uçağa binecekleri sırada, yolcu merdiveni kırıldı! O an kamerada...

Rusya'da yolcuların uçağa bindikleri sırada, yolcu merdiveni kırıldı. 6 yolcunun zemine düştüğü olayda, 3 kişi yaralandı.

TASS haber ajansında yer alan bir habere göre, saat 0700 sıralarında Batı Sibirya?da bulunan ve Altay'ın başkenti olan Barnaul'dan Moskova'ya hareket etmek için hazırlanan uçağa, yolcu alımı yapıldığı sırada merdivenin kırılması sonucu 6 kişi aşağı düştü. Bunun sonucunda 3 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.


TASS'a konuşan havayolu şirketi sözcüsü olayla ilgili, "12 Şubat'ta, Barnaul Havalimanında 6 yolcu uçağa bindikleri sırada, üzerinde bulundukları bölüm kırıldı ve yolcular aşağı düştü. 3 kişi hastaneye kaldırıldı ve diğer yolcular yara almadı. Ön araştırmalara göre, kazanın nedeni, havalimanına ait olan otomatik yolcu merdiveninin kırık yapısından kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisi de haberde yer aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya'da yolcular uçağa binecekleri sırada, yolcu merdiveni kırıldı! O an kamerada...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN