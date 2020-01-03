Rusya'dan Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama: Tansiyon yükselecek

İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından Bağdat'ta gerçekleştirilen operasyon sonrası öldürülmesinin yankısı sürüyor. Süleymani'nin ölümü sonrası Rusya'dan flaş bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı yapılan operasyonun bölgedeki tansiyonu yükselteceğini ifade edilirken, operasyon ise maceraperest bir hareket olarak tanımlandı. Rusya Savunma Bakanlığı ise operasyonla ilgili ABD'nin bu saldırısı uluslararası güvenliği ciddi derecede tehdit edeceğinin altı çizildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında aktardı.