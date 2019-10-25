Rusya’dan kritik Suriye açıklaması: 300 Rus askeri polisi Suriye'de
Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Suriye konusunda mutabakat muhtırası imzalanmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, yaklaşık 300 Rus askeri polisin Suriye'ye gittiğini duyurdu. Rus haber ajansı INTERFAX'a açıklamada bulunan Rusya Savunma Bakanlığı kaynakları, yaklaşık 300 Rus askeri polisin Suriye'ye ulaştığı bilgisini verdi
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:25
Rusya’dan kritik Suriye açıklaması: 300 Rus askeri polisi Suriye'de 25.10.2019 | 10:26
00:29
Lağım çukuruna düşen çocuğu annesi saniyeler içinde kurtardı 25.10.2019 | 09:55
02:50
Teröriste 'devlet adamı' muamelesi! 24.10.2019 | 22:45
02:36
İspanya’da diktatör Franco’nun mezarı nakledildi 24.10.2019 | 19:07
01:27
1 yaşındaki bebek ölümden döndü 24.10.2019 | 11:29
00:44
Rusya'da kaza yapan araçlar yayaları ezip geçti 24.10.2019 | 10:51
00:19
Sirkte gösteri yapan ayı, terbiyecisine saldırdı 24.10.2019 | 10:13
11:34
Trump: "Türkiye'ye tüm yaptırımların kaldırılması emrini verdim" 23.10.2019 | 19:32
00:18
ABD Başkanı Donald Trump'tan son dakika flaş 'Güvenli Bölge' açıklaması 23.10.2019 | 15:53
01:15
18 pervaneli uçan taksi 'Volocopter' Sinpagur semalarında! 23.10.2019 | 13:23
02:15
İngiltere'de bir kamyonda tam 39 ceset bulundu! 23.10.2019 | 12:51
08:33
Suriye'de Güvenli Bölge anlaşmaları 23.10.2019 | 12:08
01:19
İtalya'da şiddetli yağış sele neden oldu 23.10.2019 | 10:48
00:52
Endonezya'da dev patlama! 23.10.2019 | 10:29
00:20
Terör örgütü yandaşları Türk kahvehanesine saldırdı 22.10.2019 | 18:19
01:31
Dünya Sağlık Örgütü'nden "beyaz fosfor bombası" iddiaları hakkında açıklama 22.10.2019 | 15:29
00:51
Savaş uçağının güçlü motorları görevlileri saman çöpü gibi böyle uçurdu! 21.10.2019 | 10:36
00:51
Lübnan sokakları 'Erdoğan' sloganları ile inledi 21.10.2019 | 09:19
01:38
Bangladeş’te İslamiyet'e hakaret ortalığı karıştırdı 20.10.2019 | 18:09
01:06
İran'ın en büyük petrol tesisinde yangın 20.10.2019 | 18:09