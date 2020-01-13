Rusya'dan Libya görüşmesi açıklaması!
Libya'nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter ve Libya Ulusal Hükümeti Başkanı Serrac, Türkiye-Rusya gözetiminde bugün Moskova'da bir araya gelecek.
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