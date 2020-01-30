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Rusya'nın İdlib'e hava saldırıları devam ediyor! 10 sivil hayatını kaybetti

Rusya'nın İdlib'e hava saldırıları devam ediyor! 10 sivil hayatını kaybetti
30.01.2020 | 10:08

Rus savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesinde bir hastane ve fırını da hedef aldığı saldırılarda 10 sivil hayatını kaybetti, 37 sivil yaralandı. Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları gece geç saatlerde İdlib'in Eriha ilçesindeki çok sayıda noktaya saldırılar düzenledi.

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