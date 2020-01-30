Rusya'nın İdlib'e hava saldırıları devam ediyor! 10 sivil hayatını kaybetti
Rus savaş uçaklarının İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesinde bir hastane ve fırını da hedef aldığı saldırılarda 10 sivil hayatını kaybetti, 37 sivil yaralandı. Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları gece geç saatlerde İdlib'in Eriha ilçesindeki çok sayıda noktaya saldırılar düzenledi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:57
Rusya'nın İdlib'e hava saldırıları devam ediyor! 10 sivil hayatını kaybetti 30.01.2020 | 10:08
01:29
Rusya’da otobüste kadınların yer kavgası 30.01.2020 | 09:41
00:54
Rusya'da korona virüsü şakası tepkiye neden oldu 30.01.2020 | 09:39
01:34
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden kaosa destek! 29.01.2020 | 18:15
04:01
Filistin'de Trump'ın kaos planı protesto ediliyor 29.01.2020 | 15:29
05:36
Trump açıkladığı tek yönlü Ortadoğu planını uygulanabilir mi? 29.01.2020 | 12:22
05:36
Trump tek yönlü ortadoğu planını açıkladı 29.01.2020 | 12:19
03:06
03:06
Tüm dünyanın korkulu rüyası 'Corona Virüsü'nün tüm detayları! 29.01.2020 | 09:37
01:05
Çin'de ortaya çıkan Korona virüs biyolojik silah mı? 29.01.2020 | 09:31
01:11
14:34
Mahmud Abbas: Kudüs satılık değildir! Bin defa reddediyoruz 28.01.2020 | 23:51
03:50
"Bu yapılan anlaşma değil, plandır!" 28.01.2020 | 20:54
22:57
ABD Başkanı Trump, Ortadoğu'daki yeni kaos planını açıkladı 28.01.2020 | 20:51
04:00
Çin'de yaşayan Türk öğretmen Corona virüsü hakkındaki gerçekleri anlattı! 28.01.2020 | 16:24
04:03
00:28
00:59
ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Elazığ depremi telefonu 28.01.2020 | 11:07
04:27
00:05
The Simpsons Kobe Bryant kehaneti ile gündemde 28.01.2020 | 10:04