Şam'da bomba yüklü araç patladı: 1 yaralı | Video
Suriye'nin başkenti Şam'da bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.Suriye'nin başkenti Şam'ın Mazzeh bölgesinde bomba yüklü bir araç patladı. Patlama sonucu araç alev alev yanarken, 1 kişinin yaralandığı belirtildi.
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