Şerit değiştirirken trafiği altüst etti

Güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıktığı kazada sürücü trafikteki 4 araca ve park halindeki 1 araca çarptı. Araç ayrıca kaldırım kenarındaki çitleri de kırarken kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki genç bir kıza çarptı. Hastaneye kaldırılan genç kızın vücudunun bazı kısımlarında kırıklar meydana geldiği ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Aracı kullanan kadın sürücü ve araçtaki 2 çocuğunun kazadan yara almadan kurtulduğu, bölge trafik ekiplerinin ve savcılığın olayla ilgili soruşturma başlattığı açıklandı.