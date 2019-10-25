Soğutuculu TIR dorsesinde ölüme yolculuk

İngiltere'nin Essex bölgesindeki bir sanayi sitesinde dün TIR kasasının içerisinde cansız bedenleri bulunan 39 göçmenin, eksi 25 derecede en az 15 saat kapalı kaldıkları belirlendi. Ayrıca 39 cesedin de Çin uyruklu olduğu tespit edildi..