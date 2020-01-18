Somali'de Türklere bombalı saldırı
Somali'den gelen bilgilere göre Türk müteahhitlere yönelik bombalı araçla saldırı düzenlendi. Mogadişu'da Türk müteahhitler hedef alındı; ölü yok yaralılar olduğu belirtildi. Saldırıyla ilgili olarak A haber canlı yayınında Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, önemli açıklamalarda bulundu.
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