Somali'de Türklere bombalı saldırı

Somali'den gelen bilgilere göre Türk müteahhitlere yönelik bombalı araçla saldırı düzenlendi. Mogadişu'da Türk müteahhitler hedef alındı; ölü yok yaralılar olduğu belirtildi. Saldırıyla ilgili olarak A haber canlı yayınında Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, önemli açıklamalarda bulundu.