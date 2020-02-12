Son dakika! ABD askerleri ile rejim güçleri arasında çatışma: 1 ölü | Video

Suriye'nin Haseke kentine bağlı Kamışlı'nın doğusundaki Hirbet Amo köyünde ABD konvoyunun geçişini engellemeye çalışan rejim güçleri ile ABD askerleri arasında yaşanan çatışmada bir rejim unsuru öldürüldü.

Rejim güçleri Suriye'nin Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesinin doğusundaki Hirbet Amo köyünde ABD konvoyunun geçişini engellemeye çalışırken ABD askerleri ile çtışma yaşandı. ABD askerleri, kendilerini durduran Esed rejimi güçlerine ateş açarak bir rejim unsurunu öldürdü. Olay sırasında müdahale eden ABD savaş uçakları bölgede rejime ait iki bölgeye hava saldırısı düzenledi. Yaşanan olayın ardından ABD konvoyunun bölgeden çekildiği görüldü.