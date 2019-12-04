Son dakika: Başkan Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmesi başladı
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi.
Başkan Erdoğan ile Yunanistan lideri Miçotakis, Doğu Akdeniz'de yaşanan sondaj gerilimi ile ilgili görüşmek için bir araya geldi.
NATO GENEL SEKRETERİNDEN AÇIKLAMA
Öte yandan gazetecilerin soruları üzerine Baltık ülkeleri ve Polonya toprakları dahil tüm NATO üyelerinin topraklarının korunmasının önemsendiğini söyleyen Stoltenberg, "Başkan Erdoğan'la da görüştük, NATO'nun savunma ve güvenlik planlamalarını yeni baştan ele alacağız" diyerek Türkiye'nin beklentilerine olumlu cevap verileceği sinyalini verdi.
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