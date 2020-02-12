Son dakika! Brexit sonrası İskoçya'dan bağımsızlık hamlesi | Video

Son dakika haberi... İngiltere'nin Brexit kararıyla Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından İskoçya, İngiltere'den ayrılarak bağımsız bir ülke olmak için harekete geçti.

İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri Nicola Sturgeon, Brexit'in İskoç halkının tercihi olmadığını, bu nedenle alternatife ihtiyaçları bulunduğunu, bunun da bağımsızlık olduğunu söyledi.Londra'da basına açıklamalarda bulunan Sturgeon, İskoçya'da seçmenin çoğunluğunun 2016 Avrupa Birliği (AB) referandumunda Birliğe üyeliğin devamından yana oy verdiğini anımsatarak, buna karşın İngiltere'nin kendilerini de AB'nin dışına sürüklemesinin İskoçya'nın mevcut statüsündeki demokratik eksikliği gösterdiğini söyledi.Sturgeon, Birleşik Krallığın İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın iradi birlikteliği olarak tanımlandığını hatırlatarak, ancak Brexit sürecinin bunun böyle olmadığını gösterdiğini kaydetti.İngiliz hükümetinin, Brexit müzakereleri sürecince ılımlı bir Brexit seçeneğini masada tuttuğunu vurgulayan Sturgeon, fakat Boris Johnson hükümetiyle bu tutumun değiştiğine dikkati çekti.