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Son dakika! Çin Ankara Büyükelçisi'nden Korona Virüsü ilacı açıklaması! | Video

Son dakika! Çin Ankara Büyükelçisi'nden Korona Virüsü ilacı açıklaması! | Video
12.02.2020 | 18:31

Çin Ankara Büyükelçisi H.E. Deng Li, “Şu anda bilim insanlarımız yaptığı çalışmalar sonucunda geçerli olabilecek ilaç test edildi. Geçerli ilacın oluşturulması için çalışmalarımızı olanca hızla sürdürüyoruz” dedi.

Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde (ESD), "Çin'in Corona Virüsü ile İmtihanı" isimli bir panel düzenlendi. Panele konuşmacı olarak SDE Başkanı Muhammed Savaş Kafkasyalı, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi H.E Deng Li, AYBÜ Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuba Dal, SDE Ekonomi Finans Uzmanı Dr. Merve Karacar katıldı. Panelde virüsün dünyaya ekonomik bakımından etkileri ele alındı. Çin Büyükelçisi Deng Li ise gelişmelere ilişkin son bilgileri paylaştı.

Çin'de bilim insanlarının yaptığı çalışmalar sonucunda geçerli olabilecek bir ilacın test edildiği bilgisini veren Dengli, "Şu anda bilim insanlarımız yaptığı çalışama sonucunda geçerli olabilecek ilaç test edildi. Geçerli ilacın oluşturulması için çalışmalarımızı olanca hızla sürdürüyoruz. Bizim ülkemizin bütün makamlarının ve uzmanlarının ortaklaşa çabaları sayesinde şu anda artık yeni görülen vakaların sayısına ilişkin göstergelerde düşüş gözüküyor.

Özellikle Hubei eyaletinin dışında yeni görülen teyitli vakaların sayısında düşüş yaşandı. Her gün ortalama yeni görülen ciddi vakanın sayısı 800 iken bu rakam 377'e indi burada ciddi bir düşüş gerçekleşti. Çin Hükümeti'nin aldığı çok boyutlu ve kapsamlı kontrol denetim mekanizmasının yavaş yavaş etkilerinin görüldüğünü anlıyoruz. Hastalarımızı tedavi ederek taburcu etme oranımız yüzde 11'e yükseldi. Önümüzdeki aşamalarda Çin hükümeti iki başlık altında çalışmalarını yürütecek. Birincisi salgını en iyi şekilde önlemeye çalışmanın sürdürülmesi olacak, ikincisi ise mümkün olduğunda üretim sistemlerimizi ve tesislerimizin yeniden başlamasını organize etmeye çalışmak olacak" sözlerini kullandı.

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