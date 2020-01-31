Son dakika... İşte güncel ölümcül 'Koronavirüs'ün yayıldığı ülkeler | Video
Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleriyle Tayvan'da görülürken bölgedeki Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Sri Lanka, Kamboçya, Hindistan ve Filipinler ülkelerinde virüsü taşıyanların bulunduğunu doğruladı.
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