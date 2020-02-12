Web TV Dünya Son dakika! Koronavirüs hızla yayılıyor... Koronavirüsten bugün kaç kişi öldü? İşte dünya canlı koronavirüs yayılma haritası | Video

Son dakika! Koronavirüs hızla yayılıyor... Koronavirüsten bugün kaç kişi öldü? İşte dünya canlı koronavirüs yayılma haritası | Video

Son dakika! Koronavirüs hızla yayılıyor... Koronavirüsten bugün kaç kişi öldü? İşte dünya canlı koronavirüs yayılma haritası | Video
12.02.2020 | 10:56

Çin'de ortaya çıkan ölümcül kronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor!

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