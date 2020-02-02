Web TV Dünya Son dakika! Londra'da bıçaklı terör saldırısı! İşte olay yerinden ilk görüntüler | Video

Son dakika! Londra'da bıçaklı terör saldırısı! İşte olay yerinden ilk görüntüler | Video

Son dakika! Londra'da bıçaklı terör saldırısı! İşte olay yerinden ilk görüntüler | Video
02.02.2020 | 19:10

Son dakika haberine göre İngiltere'nin başkenti Londra'da bir kişi polisler tarafından vuruldu, olay terörle bağlantılı ilan edildi.Londra polisinden yapılan açıklamada, "Bir kişi, silahlı polisler tarafından vuruldu. Bu aşamada birkaç kişinin bıçaklandığına inanılıyor. Durum değerlendiriliyor, olay terör bağlantılı ilan edildi." ifadelerine yer verildi.

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