Son dakika... O ülkede askerler kalabalığı ateş açtı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video
Son dakika haberi... Tayland'da ordu güçleri ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Nakhon Ratchasima (Korat) şehrinde kalabalığa ateş açtı. Yerel medya silahlı saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini birkaç kişinin de yaralandığını duyurdu.
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