Web TV Dünya Son dakika: Ukrayna'dan İran'da düşen uçak açıklaması: "Terör saldırısı ihtimalini araştıracağız"

Son dakika: Ukrayna'dan İran'da düşen uçak açıklaması: "Terör saldırısı ihtimalini araştıracağız"

09.01.2020 | 12:43

İran'ın başkenti Tahran'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere havalanan Ukrayna Hava yollarına ait yolcu uçağı hakkında dakika haberi! Bilindiği gibi, İmam Humeyni Havalimanı'ndan 05.00'deki kalkışından kısa bir süre sonra düşmüştü. Olay sonrası uçağın neden düştüğü araştırılırken, Ukrayna'dan düşen uçakla ilgili yeni bir son dakika açıklaması yapıldı. Ukrayna Güvenlik Konseyi sekreterinin yaptığı açıklamada "Terör saldırısı ihtimalini araştıracağız" ifadeleri kullanıldı.

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