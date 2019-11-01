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Sonsuz hayat için 6 yaşındaki çocuğu öldürdü

01.11.2019 | 10:49

Rusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.

Olay, öğleden sonra, Rusya Federasyonu'nun Nenets Özerk Bölgesi'nde Naryan-Mar şehrinde meydana geldi. Öğrencilerin uyku saatinde anaokuluna giren kimliği henüz açıklanmayan bir şüpheli, sınıflardan birindeki 6 yaşındaki çocuğu bıçakladı. Öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerin kontrolünde uykusunda bıçaklanan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Bu sırada polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı.

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