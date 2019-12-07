Soykırımı inkar eden yazara Nobel Ödülü!

Srebrenitsa katliamını inkar eden ve Sırp hayranı olan Avusturyalı yazar Peter Handke Nobel Edebiyat Ödülü'nü almak için İsviçre'ye gitti. Burada mensup mensuplarıyla bir araya gelen Handke Srebrenitsa soykırımıyla ilgili soru soran gazetecileri aşağılayarak hakaret etti.