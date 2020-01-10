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Soymaya gittiği restorantta yemek yedi, uyudu

10.01.2020 | 09:13

Soyguncunun soymak için girdiği restaurantta yemek yiyip uyudu anlar kameralara yansıdı. Restauranta gece saatlerinde giren soyguncu yemek hazırladı pişirip yedi. Soyguncunun yemek sonrası yere yatıp uyuduğu görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi.

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