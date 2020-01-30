Sözde barış planı İsrail'in işgalini meşrulaştırma çabası mı?

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'da açıkladıkları Yüzyılın Anlaşması adını verdikleri sözde barış planı aslında İsrail'in işgalini meşrulaştırma çabası mı? İsrail, Filistin'de ilk kuruluşunu açıkladığından beri yıllardır işgal ettiği toprakları artırmaya devam ediyor! ABD ve Batı ülkelerindeki lobilerini, taraftarlarını kullanan İsrail her türlü kanunsuzluğu, işgali, cinayeti kendi için meşru görmeye devam ediyor. Son olarak Suudi Arabistan, BAE gibi Arap ülkelerin desteklerin artık açık açık gösterdikleri Filistin'deki İsrail işgali artarak devem ediyor. İşte İsrail işgali altındaki Filistin'de yaşanan zulüm ve İsrail'in her türlü insani değeri ayaklar altına alan o sözde barış planı ile ilgili tüm detaylar...