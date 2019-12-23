SpaceX roketinin yakınında UFO görüldü
Ünlü girişimci Elon Musk'ın şirketi SpaceX geçtiğimiz kasım ayında Starlink uydularını yörüngeye ulaştırdı. Daha önce olduğu gibi bu olay canlı olarak internetten yayınlandı. Fakat bazı dikkatli gözler kargo roketinin yakınından bilinmeyen bir cismin geçtiğini gördü. UFO olduğu iddia edildi. Bu durum tartışmalara yol açtı.
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