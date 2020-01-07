SpaceX yörüngeye 60 internet uydusu gönderdi
Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, yörüngeye tek seferde 60 uydu gönderdi.
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