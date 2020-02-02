Web TV Dünya Stockholm'de binlerce kişi ABD ve İsrail karşıtı gösteri düzenledi | Video

Stockholm'de binlerce kişi ABD ve İsrail karşıtı gösteri düzenledi | Video

Stockholm'de binlerce kişi ABD ve İsrail karşıtı gösteri düzenledi | Video
02.02.2020 | 18:13

İsveç’in başkenti Stockholm’de, kalabalık gruplar ABD’nin sözde Orta Doğu barış planını protesto etmek için bir araya geldi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistinli göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump , İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu ile birlikte "Yüzyılın planı" adını verdikleri sözde Orta Doğu barış planını protesto etmek için gösteri düzenledi. Yerel saat ile 14.00'de başlayan gösteride Stockholm'de bulunan ABD Büyükelçiliği binasının önünde toplanan Filistinli göstericiler ellerinde pankart, plaket ve bayraklarla ABD ve İsrail'in aldığı bir kararla Kudüs'ü başkent yapma kararına tepki gösterdi. "İsrail'e boykot", " Kahrolsun katil Trump", "Küdüs hiçbir zaman başkent olmayacak " yazılı pankartlar açıldı.

İsveç'te vazife yapan Filistinli gazeteci Rachid Alhajeh İHA mikrafonuna konuşarak, "Stockholm' de tertiplenen bu gösteriye Uppsala şehrinden katılıyorum. ABD ve İsrail'in sözde yüzyılın kararına, bir Filistinli olarak katılmak imkansızdır. Bu bir vatan hainliği olur. Bu kararı yaşadığım ülke ve İsveç'in ve Türkiye'nin kabul etmemesi beni çok sevindiriyor. Bir Filistinli olarak onlara teşekkür ediyorum" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Stockholm'de binlerce kişi ABD ve İsrail karşıtı gösteri düzenledi | Video 04:57
Stockholm'de binlerce kişi ABD ve İsrail karşıtı gösteri düzenledi | Video 02.02.2020 | 18:13
WhatsApp kullananlara büyük şok! Birleşmiş Milletler, WhatsApp uygulamasını yasakladı... 05:37
WhatsApp kullananlara büyük şok! Birleşmiş Milletler, WhatsApp uygulamasını yasakladı... 02.02.2020 | 16:04
Rusya'da akaryakıt istasyonundaki aracın havaya uçma anı kamerada | Video 01:22
Rusya'da akaryakıt istasyonundaki aracın havaya uçma anı kamerada | Video 02.02.2020 | 11:53
İsrail güçleri Gazze'yi hava saldırısıyla vurdu | Video 00:48
İsrail güçleri Gazze'yi hava saldırısıyla vurdu | Video 02.02.2020 | 09:54
İngiltere'nin Avrupa Birliği üyeliği 47 yıl sonra sona erdi | Video 02:39
İngiltere'nin Avrupa Birliği üyeliği 47 yıl sonra sona erdi | Video 01.02.2020 | 10:33
Avcılık kulübü Rus mafyası çıktı | Video 01:38
Avcılık kulübü Rus mafyası çıktı | Video 31.01.2020 | 18:12
Çin'deki ölümcül koronavirüs Rusya'ya sıçradı | Video 01:29
Çin'deki ölümcül koronavirüs Rusya'ya sıçradı | Video 31.01.2020 | 16:04
Son dakika... İşte güncel ölümcül 'Koronavirüs'ün yayıldığı ülkeler | Video 01:29
Son dakika... İşte güncel ölümcül 'Koronavirüs'ün yayıldığı ülkeler | Video 31.01.2020 | 10:11
Çin'deki yeni hastanenin inşaatında işçiler arasında kavga | Video 00:32
Çin'deki yeni hastanenin inşaatında işçiler arasında kavga | Video 30.01.2020 | 18:04
Yunanistan'dan Türk Bayrağı yırtan Yunan Milletvekili Ioannis Lagos hakkında açıklama! 01:25
Yunanistan'dan Türk Bayrağı yırtan Yunan Milletvekili Ioannis Lagos hakkında açıklama! 30.01.2020 | 16:17
İtalya'da ölümcül korona virüsü karantinasına alınan gemide 30 Türk yolcu var 03:07
İtalya'da ölümcül korona virüsü karantinasına alınan gemide 30 Türk yolcu var 30.01.2020 | 16:06
İtalya'da 6 Bin kişilik gemide ölümcül korona virüsü şüphesi! 00:44
İtalya'da 6 Bin kişilik gemide ölümcül korona virüsü şüphesi! 30.01.2020 | 15:12
Ölümcül Korona virüsü tehlikesini Yale Üniversitesi'nden Doç. Dr. James Shepherd canlı yayında değerlendirdi 04:50
Ölümcül Korona virüsü tehlikesini Yale Üniversitesi'nden Doç. Dr. James Shepherd canlı yayında değerlendirdi 30.01.2020 | 15:11
Taksicinin Wuhan'dan gelen yolcuyu korona virüs korkusuyla taksiden indirdiği anlar kamerada! 01:23
Taksicinin Wuhan'dan gelen yolcuyu korona virüs korkusuyla taksiden indirdiği anlar kamerada! 30.01.2020 | 14:16
Çin'de Korona Virüs alarmı devam ediyor! Vuhan çığlık çığlığa! 02:44
Çin'de Korona Virüs alarmı devam ediyor! Vuhan çığlık çığlığa! 30.01.2020 | 13:20
Çin'den canlı yayına bağlanan Türk öğretmen ölümcül korona virüsü dehşetini anlattı! 04:57
Çin'den canlı yayına bağlanan Türk öğretmen ölümcül korona virüsü dehşetini anlattı! 30.01.2020 | 11:38
Sözde barış planı İsrail'in işgalini meşrulaştırma çabası mı? 03:00
Sözde barış planı İsrail'in işgalini meşrulaştırma çabası mı? 30.01.2020 | 11:21
Rusya'nın İdlib'e hava saldırıları devam ediyor! 10 sivil hayatını kaybetti 01:57
Rusya'nın İdlib'e hava saldırıları devam ediyor! 10 sivil hayatını kaybetti 30.01.2020 | 10:08
Rusya’da otobüste kadınların yer kavgası 01:29
Rusya’da otobüste kadınların yer kavgası 30.01.2020 | 09:41
Rusya'da korona virüsü şakası tepkiye neden oldu 00:54
Rusya'da korona virüsü şakası tepkiye neden oldu 30.01.2020 | 09:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN