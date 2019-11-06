Suriye Milli Ordusu'ndan 144 şehit var
Türkiye'nin terör örgütlerine karşı gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda, arama tarama faaliyetlerini sürdüren Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), terör örgütü PKK/YPG'nin devam eden saldırıları sonucu verdiği şehit sayısı 144'e çıktı.
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